«Молоту-Прикамье» до победы не хватило секунды

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Победное шествие пермского «Молота-Прикамье» в регулярном чемпионате ВХЛ сумел остановить на своём льду в Караганде местный ХК «Сарыарка».

Матч в Караганде для местных аксакалов хоккея стоил появлением седых прядей в их мужественных бородах и айдарах. Ну, а как по другому, если их любимцы по ходу матча проигрывали с разницей в две шайбы, а сравнять счёт им удалось только за секунду до окончания основного времени матча?

В начале второго периода хозяева льда уступали 1:3. В середине первого периода у «Сарыарки» отличился Исаак Валицкий, на что гости с камских берегов ответили точными бросками Анатолия Раенко, Руслана Шайхулова и Вадима Ермолаева. Сократил счёт до минимума звёздный новичок карагандинцев Михаил Анисин.

Сравняли счёт хоккеисты «Сарыарки» после того, как их наставник пошёл «ва-банк» — за минуту до окончания третьего периода заменил своего вратаря Дениса Перетягина на шестого полевого игрока. Апофеозом завершающего навала на ворота пермяков стала долгожданная шайба, заброшенная за секунду до финальной сирены — Юрия Петрова сумел пробить Артур Сарваров.

Победную точку «Сарыарка» поставила в середине овертайма после броска Евгения Орлова — 4:3. Таким образом, пермяки потерпели поражение после восьми побед кряду. Впереди «Молот-Прикамье» ждёт домашняя серия матчей.