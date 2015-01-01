Сергей Большаков больше не работает в должности заместителя министра социального развития

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Сегодня, 12 января, председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов сообщил «Новому компаньону», что временно отстранённый от исполнения своих обязанностей чуть больше двух месяцев назад заместитель министра социального развития Сергей Большаков больше не работает в этой должности. По какой причине ушёл чиновник, сам уволился или его уволили, Геннадий Тушнолобов пояснять не стал.

Напомним, Сергей Большаков в начале ноября был временно отстранён от занимаемой им должности на период проведения служебной проверки в министерстве по решению главы минсоцразвития Пермского края Татьяны Абдуллиной. Это решение было принято на основе рекомендаций комиссии по проведению служебной проверки в соответствии с действующим законодательством о государственной гражданской службе. Кроме того, по информации источника «Нового компаньона», в отношении Большакова велась доследственная проверка по факту подделки документов.