Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 13 января

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Всем снегам назло». В администрации Перми подвели итоги уборки снега в праздничные дни на улицах города. В целом основные транспортные магистрали краевой столицы были очищены удовлетворительно, а вот состояние многих внутриквартальных проездов и придомовых территорий вызвало обоснованные нарекания со стороны горожан.

«Выход из снежного плена». В Перми организовали общественный контроль за уборкой снега.

«Дом, который треснул». Эксперты предварительно считают многоквартирный жилой дом на ул. Куйбышева, 107 в Перми аварийным, но ТСЖ не спешит с его ремонтом.

«Все в «Эко-сад»!» В новогодние праздники ледовый городок посетили около 140 тыс. гостей.

«Ледяной космос». В Пермь приедут скульпторы из 14 стран мира.

«Отставка как борьба с коррупцией». Агентство «СВОИ» провело опрос среди пермяков по поводу их реакции на отставку правительства Пермского края, объявленную губернатором в конце 2016 года.

«Мой друг гаджет». Учёные Пермского классического университета рассказали о влиянии современных технологий на развитие ребёнка.

«Максим Дылдин покидает спорт». Самый титулованный на сегодняшний день пермский легкоатлет заявил об уходе из спорта.

«Восемь побед подряд». Обзор спортивных событий за неделю.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться