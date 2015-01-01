Минюст не нашёл в деятельности пермского «Мемориала» признаки «иностранного агента» Общественная организация успешно прошла проверку

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minjust.ru

Завершилась плановая проверка, которую управление Министерства юстиции РФ по Пермскому краю проводило в отношении общественной организации «Пермское краевое отделение Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Результат проверки председатель общества Роберт Латыпов получил 11 января 2017 года.

В акте проверки, в частности, говорится: «Организация в полной мере реализует предусмотренные Уставом цели и задачи, самостоятельно определяет направления своей деятельности, руководствуясь принципами добровольности, равноправия, самоуправления и законности, в точном соответствии с требованиями действующего законодательства…

Факты получения организацией денежных средств и иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ), в проверяемый период не выявлены».

Таким образом, надзорный орган не выявил в деятельности Пермского «Мемориала» признаков выполнения функций иностранного агента.

Как рассказал председатель организации Роберт Латыпов, в «Мемориале» спокойно отреагировали как на сам факт проведения плановой проверки, так и на её результаты.

То, что пермский «Мемориал» прошёл проверку на редкость чисто (у Управления минюста не нашлось ни одного, даже формального замечания к его деятельности), его председатель связывает с тем, что организация не получает иностранного финансирования и ведёт широкую социальную благотворительную деятельность.