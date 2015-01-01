Павлу Ляху смягчили условия домашнего ареста

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня суд Ленинского района Перми частично удовлетворил требования ходатайства по смягчению условий домашнего ареста, которое подавал министр физической культуры и спорта Павел Лях.

Как сообщили в суде, теперь министру продлено время ежедневных прогулок с одного до двух часов. Кроме того, Павел Лях может дважды в неделю по два часа общаться со своим сыном, который живёт отдельно от него.

Последний раз срок домашнего ареста для министра спорта был продлён в конце ноября 2016 года и истекает 3 февраля 2017.

Напомним, 4 октября Павел Лях был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий при выполнении госконтракта по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо». По версии следствия, по фиктивным договорам было похищено больше 12 млн руб.