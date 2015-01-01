Состав «Пармы» усилил брат бывшего игрока «Урал-Грейта»

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Фото lukoilacademic.bg

Тренерский штаб пермского БК «Парма» принял решение усилить атакующий потенциал команды приглашением игрока сборной Словении Саши Загораца.

По игровому амплуа 33-летний Саша Загорац закрывает позицию мощного форварда (PF). При его росте 206 см и весе 108 кг он может быть задействован в качестве центрового. Пермь для Саши известна со слов своего старшего брата Желько, который в сезоне 2006-2007 годов защищал цвета «Урал-Грейта».

Нынешний сезон Саша Загорац начал в составе чемпиона Болгарии БК «ЛУКОЙЛ-Академик». Как говорится на официальном сайте команды, «руководство решило отпустить Сашу Загораца. Он покинул «студентов» по взаимному согласию, клуб не будет создавать ему проблемы по продолжению карьеры в другом месте».

По словам главного тренера «Пармы» Вячеслава Шушакова, появление младшего Загораца в составе команды является несомненным усилением. В самом ближайшем будущем «Парму» могут пополнить ещё несколько потенциальных новичков.

Александр Башминов, генеральный директор ФРПБ «Парма»:

— Будем учить иностранные языки: наши новички в основном будут из-за рубежа. На существующем трансферном рынке игроков россиян катастрофически мало. Возможно усиление парой игроков из нашего ближайшего резерва, в первую очередь это относится к Сергею Ткаченко и Максиму Хозяшеву. В данном случае всё будет зависеть только от них самих, их желания работать и совершенствовать своё мастерство.

Что касается нынешнего финансового положения команды, то оно в значительной мере стабилизировалось.

«Клуб приступил к формированию бюджета на сезон 2017-2018 годов с учётом продолжения выступления в Единой лиге ВТБ и участия в одном из европейских кубков. Из этого расчёта будет формироваться и состав команды. Отмечу главное, основные принципы его формирования останутся прежними — костяк составят наши местные воспитанники. Пул главных спонсоров пока остаётся прежним — компания «Т Плюс» и бюджет Пермского края. В нынешнем году мы получим возможность получать помощь со стороны бюджета Перми. Сейчас ведутся переговоры с несколькими региональными компаниями, которые, исходя из поставленных задач, примут участие в оказании спонсорской помощи. В следующем сезоне бюджет клуба должен увеличиться», — отмечает член попечительского совета ФРПБ «Парма» Сергей Богуславский.

Кстати, на вопрос, адресованный Александру Башминову на состоявшейся сегодня встрече, о его возможном приглашении на вакантный пост краевого министра спорта, тот ответил категорическим «нет».