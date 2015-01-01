В Соликамске закрыли пункт переливания крови

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В Соликамске закрылся пункт переливания донорской крови.

До медиков эта информация была доведена ещё в сентября прошлого года, когда был издан соответствующий приказ краевого министерства здравоохранения. По нему с 1 января этого года Кизеловская, Соликамская городская, Добрянская, Красновишерская и Чусовская районные больницы обязаны были прекратить забор и заготовку крови и её компонентов. Соответствующее оборудование необходимо было передать в ближайшие медицинские организации. Для Соликамска такой медорганизацией стало отделение переливания крови в Березниках на пр. Ленина. Сюда скоро будет передана вся медтехника и полная база доноров.

Теперь доноры Соликамска, Красновишерска и прочих северных территорий края вынуждены будут ездить для сдачи крови в Березники. С учётом малой материальной заинтересованности и низкой социальной защиты доноров в сдаче крови, а также дальности поездок в Березники следует предположить, что вскоре возникнет дефицит донорских материалов во всём Верхнекамье.

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