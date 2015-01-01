Трассу Березники-Соликамск реконструируют почти за 1 млрд руб.

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Аукцион на первый этап реконструкции трассы Кунгур-Соликамск на участке Березники-Соликамск (на 21-километровом участке (от 292 до 313 км) в Соликамском районе был размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составила 988 млн 534 тыс. руб. Реконструкция дороги будет вестись из средств краевого бюджета.

Заказчиком работ выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Согласно технической документации, победитель торгов обязан будет реконструировать дорогу в срок до 30 сентября 2019 года.

Проектом предусмотрено создание качественной асфальтобетонной автодороги с ливневыми отводами, наружным освещением и переустройством сети ЛЭП. Кроме того, трасса должна будет вписаться в существующую развязку, примыкающей к ней дороги из Березников.



