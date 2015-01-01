«Нужным людям – льготные метры!» – социальная программа ОАО «СтройПанельКомплект»

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С 1 января 2017 года ОАО «СтройПанельКомплект» предоставляет скидки на квартиры работникам социальной сферы. Для тех, кто учит, лечит, создаёт безопасность и культурно обогащает взрослых и детей, застройщик предлагает 3% скидку на покупку квартиры.

В акции участвуют такие категории покупателей как:

• учителя дополнительного, дошкольного и общего образования, работающие в данный момент в муниципальных образовательных учреждениях;

• специалисты со средне-специальным и высшим медицинским образованием, работающие в данный момент в медицинских учреждениях;

• работники науки, культуры, социального обслуживания;

• федеральные и муниципальные служащие: государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений, работники иных органов, денежное содержание которых осуществляется за счёт средств бюджетов муниципальных образований Пермского края.

Программой предусмотрена скидка 3% на все квартиры, участвующие в акции. Ваша скидка может составить от 1000 рублей с каждого квадратного метра, в зависимости от параметров квартиры (по сравнению с базовым прайсом, действовавшим до старта акции).

В программе участвуют одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры в ЖК «Медовый» (мкр. Вышка-2), ЖК «Солдатская слободка» (Свердловский район Перми), ЖК «Белые росы» (п. Фролы), жилой дом Ракитная, 42 (Орджоникидзевский район)*.

Для участия в программе необходимо предоставить в отдел продаж пакет документов, подтверждающих статус участника** (см. Положение о программе «Нужные люди»).

ОАО «СтройПанельКомплект» — социально ответственная компания. Мы ценим каждого нашего покупателя и желаем, чтобы у всех категорий граждан было комфортное, качественное, безопасное жильё. Один из базовых принципов компании — доступность покупки. Гибкая ценовая политика застройщика формируется благодаря полному циклу производства, 55-летней истории деятельности на строительном рынке региона, реализации проектов в рамках одной компании. Мы производим и строим, ответственно подходим к выбору всех составляющих отделки и ежедневно работаем над усовершенствованием проектов. Ежегодно ОАО «СтройПанельКомплект» вводит в эксплуатацию до 100 тыс. кв. м жилья и радует новосельем нескольких тысяч жителей города и края.

Более подробную информацию о программе и объектах, участвующих в акции, вы можете получить в офисе продаж ОАО «СтройПанельКомплект»: г. Пермь, ул. Монастырская, 12Б, 2 этаж, тел. (342) 214-11-34.

Проектная декларация на сайте http://spk.perm.ru/apartments/

*в перечне объектов возможны изменения.

**скидки по программе не суммируются с другими акциями и специальными предложениями.

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