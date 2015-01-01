В Пермском крае с «чёрных лесорубов» взыскано 76,9 млн руб.

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По информации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, за последние годы принимаемые меры по выявлению и пресечению лесонарушений принесли результаты. Так, с 2012 года удалось сократить объём незаконно вырубленной древесины в два раза, одновременно с этим сократился и ущерб, причинённый лесному фонду.

В целом, в 2016 году на территории региона было выявлено 453 лесонарушений, из них 431 — это незаконная рубка (ущерб 182,9 млн руб.)

Также за прошлый год было направлено 508 исков о возмещении ущерба на 155,1 млн руб. 442 исковых заявления на сумму 101,8 млн руб. были удовлетворены. По искам взыскано 76,9 млн руб. (в 2015 году — 30,8 млн руб.). К административной ответственности привлечено 76 лиц. Сумма штрафов составила 3,5 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края