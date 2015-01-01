Игорь Гладнев попробует обжаловать штраф в феврале

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Фото: Константин Долгановский

Накануне глава краевого минкульта Игорь Гладнев попытался оспорить решение Пермского УФАС о наложении на него административного штрафа в размере 15 тыс. руб. за нарушение, выявленное в рамках расследования антимонопольного дела.

Напомним, рассмотрение антимонопольного дела было завершено 30 октября 2015 года. Комиссия Пермского УФАС признала в действиях министерства культуры Пермского края нарушение ч.3 ст.15 ФЗ «О защите конкуренции». В частности, КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики» незаконно был наделён функциями и правами органа государственной власти.

Игорь Гладнев, как и директор «Центра по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики» Елена Хаткевич, были обвинены в нарушении закона (ч.1 ст. 14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции органами власти») и привлечены к выплате штрафа в размере 15 тыс. руб. каждый.

В связи с чем Игорь Гладнев был вынужден обратиться с жалобой в Ленинский районный суд, но так как заседание по антимонопольному делу будет слушаться не раньше 2 февраля, заседание было перенесено на 16 февраля.







