Типография «Звезда» вновь взыскивает долг с одноимённой газеты в размере 1,3 млн руб.

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В Арбитражном суде Пермского края в скором времени в очередной раз рассмотрят иск ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» к АО «Редакция газеты «Звезда» о взыскании задолженности в размере 1 млн 249,668 руб. Информация об этом появилась на официальном сайте судебной инстанции 11 января.

Как выяснилось, эти деньги старейшая краевая газета задолжала типографии за печать номеров.

«Этот долг висит на нас уже больше года, — рассказала «Новому компаньону» главный редактор газеты «Звезда» Наталья Копылова. — Сейчас со всеми судебными исками разбираются наши юристы».

В издательско-полиграфическом комплексе «Звезда» подтвердили, что уже длительное время газета печатается в другой типографии и заявленная в иске сумма — это весь долг газеты. Что касается возможности заключения мирового соглашения по данному иску, то в типографии уверены, что оно будут возможно только после того, как редакция газеты сама предложит погасить задолженность и составит соответствующий график.

Напомним, газета «Звезда», которая отмечает в этом году свой вековой юбилей, за последний год с небольшим сменила несколько собственников. Так, в ноябре 2015-го контрольный пакет акций издания перешёл от ООО «Инвестиции» к физлицу Александру Осипову, а в январе 2016-го к владельцу холдинга «Урал-Информ» Евгению Федосову — компаньону экс-замглавы администрации губернатора Перми Кирилла Маркевича. В апреле 2016 года Маркевич продал медиа-холдинг структурам, близким тогда ещё депутату краевого заксобрания, а ныне депутату Госдумы РФ Дмитрию Скриванову.