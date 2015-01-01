Евгений Климов был вновь близок к покорению нового рекорда

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В Чайковском продолжается чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Вчера состоялись командные соревнования «летающих лыжников».

На большом трамплине К125 победу одержала команда Нижнего Новгорода (991.7 очка) в составе Михаила Максимочкина, Дениса Корнилова, Ивана Ланина и Романа Трофимова. На втором месте разместился командный микст представителей Московской области и Башкортостана (958,9). Что интересно, в составе этой команды выступил и пермяк Евгений Климов, защищающий в параллельном зачёте сразу два региона (Пермский край и Московская область).

В своей попытке Евгений Климов был вновь близок к покорению нового рекордного результата: 10 января он улетел на 147 м, на этот раз ему покорились 146 м. Вместе с ним «серебро» завоевали Ильмир Хазетдинов, Николай Матавин и Дмитрий Васильев.

«Бронзовыми» призерами чемпионата России стали представители Санкт-Петербурга (786,4): Алексей Ромашов, Владислав Бояринцев, Федор Чижов, Александр Марчуков.

Сборная Пермского края завершила командные соревнования на пятом месте.