«Пермэнерго» обязали пересмотреть размеры затрат по временному отключению потребителей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Семнадцатый апелляционный суд Пермского края отказал филиалу «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» и признал законным решение Пермского УФАС России о необоснованном включении в стоимость услуги по временному отключению потребителей затрат на оплату труда своих сотрудников.

Основанием стало заявление ООО «Еврокапитал-Управляющая компания». Организации потребовалось на время отключить электроэнергию на своём объекте. «Пермэнерго» направил на объект свою бригаду, которая произвела выключения и включение рубильника, а затем выставило счёт на 2 тыс. 212 руб. Антимонопольная служба установила, что 39% от этой суммы составляет оплата работы штатных сотрудника предприятия, несмотря на то, что оплата труда работников уже включена в тариф на передачу электроэнергии.

Антимонопольная служба посчитала эти действия недопустимыми. Организации было выдано предписание об установлении экономически обоснованной цены на услугу по временному отключению-подключению потребителей.

Источник — Пермское УФАС России