В пермском аэропорту открылся Duty Free

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В пермском аэропорту компания «Урал Дюти Фри» открыла новый магазин беспошлинной торговли Duty Free, общая площадь которого составила около 90 кв. м.

В магазине можно будет купить алкогольные напитки, парфюмерию и кондитерские изделия, пишет «ТЕКСТ».

Напомним, «Урал Дюти Фри» работает как оператор беспошлинной торговли с 2004 года и владеет магазинами в международных аэропортах города Уфы и Магнитогорска. Также «Урал Дюти Фри» осуществляет управление магазинами беспошлинной торговли в аэропорту Душанбе. Партнёрство с «Урал Дюти Фри» — это уже третья за последние годы попытка запустить Duty Free в Перми. Две предыдущие оказывались неудачными.

«Новый компаньон»