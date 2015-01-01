В Прикамье совершена попытка рейдерского захвата

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Как сообщает ТАСС, 10 января неизвестные попытались совершить рейдерский захват аэродрома ДОСААФ под Пермью, который находится на участке, принадлежащем на праве аренды НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России». Около 15 человек на грузовике пытались незаконно проникнуть на аэродром Фролово с целью описания имущества и проведения незаконной инвентаризации.

Конфликт удалось предотвратить благодаря оперативному вмешательству правоохранительных органов.

Аэродром Фролово является режимным объектом, доступ на который ограничен для посторонних людей.

«Новый компаньон»