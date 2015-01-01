Пермское УФАС аннулировало аукцион на содержание дорог в Полазне

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29 ноября 2016 года администрация Полазны объявила конкурс на зимнее и летнее содержание дороги на 2017-2019 годы. Максимальная стоимость контракта составила 35 млн 48 тыс. руб.

29 декабря 2016 года конкурс был признан несостоявшимся, так как все четыре организации, допущенные к участию в конкурсе, не сделали ни одного ценового предложения.

По заявлению ООО «Пермдортранс» и ООО «Селар» Пермское УФАС провело проверку и выяснило, что заказчик незаконно объединил в один лот работы, относящиеся к различным товарным рынкам. Таким образом, победитель аукциона обязан был не только организовать ремонт и уборку улиц, но и проводить работы по утилизации отходов I-IV класса опасности, для проведения которых необходима соответствующая лицензия. Победитель аукциона также обязан был производить отлов собак и проводить противоклещевую обработку парков.

По информации антимонопольной службы, эти требования ограничивали круг участников закупки.

Источник — Пермское УФАС России