Росавиация утвердила шесть субсидированных авиарейсов из Перми

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В конце прошлого года Росавиация утвердила перечень субсидированных межрегиональных авиарейсов в России. В их числе оказались шесть авиамаршрутов, которые сегодня выполняются из Перми в Нарьян-Мар, Нижневартовск, Салехард, Сургут, Сыктывкар и Ханты-Мансийск.

Напомним, в 2016 году из Перми субсидировались авиаперевозки в семь городов России: в Нарьян-Мар, Новосибирск, Сыктывкар, Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень и Екатеринбург.

Таким образом, под сокращение попали маршруты до Тюмени, Новосибирска и Екатеринбурга. В то же время с этого года будут субсидироваться перелёты из Перми в Салехард и Нижневартовск.