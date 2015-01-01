На чайковском трамплине показан фантастический по дальности прыжок

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Совсем не удивительно, что рекордный результат был показан восходящей звездой отечественных прыжков на лыжах с трамплина, пермяком Евгением Климовым.

Чемпионат России, открывшийся накануне в Чайковском, был ознаменован сверхдальними прыжками с большого трамплина К125 (HS140). В финальной части турнира Евгений Климов улетел на 147 м. Прежний рекорд трамплина принадлежал словенцу Роберту Краньецу и был превышен сразу на шесть метров.

Прыжок пермяка стоит отнести к разряду выдающихся. К примеру, на подобных трамплинах в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене самые дальние прыжки были совершёны на 143,5 м, швейцарском Энгельберге — 144 м, австрийском Бишофсхофене — 144,5 м, норвежском Лиллехаммере — 146 м, немецком Клингентале — 146,5 м, финском Куусамо — 147 м. На российских трамплинных комплексах в Сочи и Нижнем Тагиле лучшие результаты не превышают 140 м. В данном случае не стоит путать прыжки и полёты на лыжах, где дальность отличается десятками метров. Рекордный полёт на 251,5 м в феврале 2015 года совершил норвежец Андерс Фаннемель.

Показанный в Чайковском результат позволил Евгению Климову завоевать титул чемпиона России. В первой попытке пермяк прыгнул на 139 м. На последующих местах разместились Максим Сергеев (132,5+140) из Лениногорска и Денис Корнилов (127+137) из Нижнего Новгорода. Десятку сильнейших замкнул ещё один пермяк Егор Усачёв (132+126).