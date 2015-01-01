Ледовый городок в Перми закрылся на профилактику

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Сегодня ледовый городок на эспланаде в Перми временно закроется для посетителей.

Как сообщают в администрации города, комплекс «Эко-Сад» возобновит свою работу в прежнем режиме 12 января.

Как выяснилось, временное ограничение необходимо администрации городка для подготовки территории к V Открытому конкурсу «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» и для проведения плановых профилактических работ, связанных с восстановлением горок и дорожек.

12 января комплекс «Эко-Сад» откроется в 12.00, а уже через три дня стартует конкурс по снежной и ледовой скульптуре, на который съедутся лучшие скульпторы из 14 стран мира.