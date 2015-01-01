«Молот-Прикамье» отбирает очки у лидера чемпионата

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Пермский «Молот-Прикамье» продолжает набирать очки по чемпионскому графику. В восьми последних проведённых матчах пермяки показали почти стопроцентный результат.

«Молот-Прикамье» под руководством нового тренерского тандема Востриков-Казаков пока допустил три осечки. Правда, таковыми их считать достаточно сложно: в восьми матчах команда одержала восемь побед, при этом две были добыты после серии буллитов, а одна — в овертайме.

Один из этих «валидольных» матчей был сегодня проведён в Усть-Каменогорске, где «Молот-Прикамье» скрестил клюшки с лидером регулярного чемпионата ВХЛ «Торпедо». Основное и дополнительное время так и не выявили победителя — 3:3. В составе гостей отличились – Шайхулов, Раенко (дважды), а хозяев льда — Беляев, Тунхузин (дважды). В серии послематчевых буллитов точнее оказались представители Перми — победный бросок выполнил Руслан Шайхулов.

Впереди у «Молота-Прикамье» ещё один гостевой матч: 12 января он встречается в Караганде с местным ХК «Сарыарка». Хоккей вновь вернётся в Пермь 18 января. В этот день пермяки матчем с питерским «СКА-Нева» открывают домашнюю четырёхматчевую серию.

Пермякам пока не удаётся закрепиться в зоне плей-офф. Их ближайший конкурент за «место под солнцем» ижевская «Ижсталь» сегодня в овертайме обыграла красноярский «Сокол» 3:2.