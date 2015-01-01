«Яндекс» составил рейтинг поисковых интересов пермяков за неделю «Викинг» популярнее ледового городка

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Фото: Константин Долгановский

Аналитики «Яндекса» в очередной раз проанализировали запросы жителей Пермского края со 2 по 8 января и составили рейтинг самых популярных из них.

ТОП-10 событий региона выглядит так:

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«Новый компаньон»

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