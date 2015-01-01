В Прикамье появится узбекская национально-культурная автономия

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В Перми выходцы из Узбекистана намерены создать свою национально-культурную автономию. Об этом сообщил руководитель узбекской диаспоры в Пермском крае Джахангир Джалолов.

— В Прикамье сегодня живёт не один десяток тысяч узбеков и уроженцев Узбекистана, — поясняет Джахангир Орифович. — Пермский край стал для нас второй Родиной. Кто-то приехал сюда ещё по комсомольской путёвке на всесоюзные стройки в советское время, кого-то привела любовь, кто-то учился в пермских вузах. Многие мои земляки в последнее время едут на прикамскую землю за лучшей долей. Ведь, как известно, развал Советского Союза прежде всего больно ударил по союзным республикам. Стала сворачиваться экономика. Порой из-за того, что рвались интеграционные связи, производство сократилось. Вот, например, все хлопковые республики Средней Азии для производства текстиля на своих предприятиях использовали анилиновые краски Березниковского химического завода. Когда березниковского предприятия не стало, текстильные комбинаты в Ташкенте, Фергане и Бухаре вынуждены были искать других поставщиков. И потеря таких связей произошла во многих отраслях экономики. Радостно, что для многих пермяков сегодня узбек — это человек не только стоящий за прилавком магазина или рынка, но и строитель, водитель такси, рабочий промышленных предприятий, врач и педагог. Помочь им адаптироваться, понять пермскую душу — вот какую цель поставили мы, активисты нашей диаспоры, при создании национально-культурной автономии, чтобы всем нам тут жилось мирно, в дружбе и согласии.

Напомним, это уже третье объединение узбеков в Пермском крае. Так, в 2015 году в Прикамье было создано «Общество Центральной Азии» узбеков Пермского края, больше семи лет работает и «Общественный центр узбеков города Перми». Создание новой структуры, во главе которой встал руководитель узбекской диаспоры Джахангир Джалолов, необходимо для социализации и адаптации прибывающих из Азии в Пермский край. Кроме того, Джалолов уверен, что новая организация вплотную займётся вопросами сохранения национальной культуры.