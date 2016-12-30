В Перми закрылись ресторан «Живаго» и кафе Pasternak Ресторанный комплекс на ул. Ленина, 37 выставлен на продажу за 225 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», ресторан «Живаго» прекратил свою работу в начале 2017 года и будет продан. Переговоры о продаже ресторанного комплекса ведутся втайне, сумма предполагаемой сделки составила 225 млн руб. (77 тыс. руб. за 1 кв. м). Новый владелец получит в собственность не только трёхэтажное здание с подвалом и техническим этажом, но и землю (0,31 га).

До сих пор не известны причины закрытия и продажи ресторана. Как сказано в объявлении, всё имущество находится в собственности, арендаторы могут съехать, либо остаться по желанию нового собственника.

Одним из потенциальных покупателей ресторанного комплекса на Ленина, 37 называется Олег Поляков, владелец ООО «Национальная кухня».

«Национальная кухня» считается крупным игроком — владеет более 40 кафе и ресторанов в Перми, в том числе «Хуторок», «Шашлык-Башлык», «Компот», «Сабантуй» и др. Первое кафе этой компании открылось в Перми на ул. Крисанова, 24 в 2003 году.

В случае покупки ресторана премиум-класса «Национальная кухня» сможет увеличить свой вес на рынке.

По данным Пермьстата, оборот ресторанного и гостиничного бизнеса в Пермском крае в последние годы снижается. Только с 2014 по 2015 годы снижение составило 30%. Впервые снижение оборота организаций общепита статистики зафиксировали в 2013 году на 4 млрд руб.

Вместе с «Живаго» на ул. Ленина, 37 закрылось и кафе Pasternak, которое находится в том же здании и входит в холдинг «Живаго Group», принадлежащий ООО «РК-2». Учредителями ООО «РК-2» являются Тимур Акбашев, Алина Луканина, Клим Новопашин, Сергей Сидоров, Алексей Тютиков, Пётр Цехмистер, Сергей Чернов и Евгений Юхневич. Основной вид деятельности компании — работа ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Как сообщают наши источники, «Живаго» и Pasternak закрылись навсегда. Причины закрытия заведений не называются.

Один из совладельцев ресторана заявил, что более подробная информация о закрытии и продаже здания станет известна после 15 января.

В то же время нынешние арендаторы на ул. Ленина 37: студия красоты Pudra, магазин цветов Flower shop и строительная компания «Проспект» — заявляют, что ничего о продаже здания не знают. Уведомления о том, что они должны освободить площади, не получали.

Известно, что дела у ресторана «Живаго» не заладились после серьёзного конфликта произошедшего в 2015 году между исполнительным директором компании Татьяной Винчи и акционерами компании «Живаго Group», заподозрившими использование Татьяной Винчи ресурсов «Живаго Group» для создания кафе ONE ГоГи. В связи с чем она была вынуждена уволиться и заниматься только своим проектом.

О возможной продаже «Живаго» стало известно ещё в мае 2015 года, когда ресторанный комплекс планировалось выставить на торги за 198 млн руб. Продажа была инициирована с целью погашения задолженности перед ООО «СайпрусИнвестмент», сложившейся в размере 476 млн руб.

Сегодня одним из возможных потенциальных покупателей «Живаго» называется Олег Поляков. Как сообщают наши источники, у компании-конкурента на сегодняшний день достаточно ресурсов и потенциала для приобретения ресторана премиум-класса.

В то же время совладелец ресторана «Хуторок» Игорь Черненко считает, что новому владельцу необходимо будет сменить формат и концепцию ресторана и на месте «Живаго» восстановить кафе «Юность», которое было популярно в советские годы. Таким образом, «Живаго» удастся привлечь новых клиентов и выйти на новый уровень.