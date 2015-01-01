«Амкар» определился с соперниками в предстоящих контрольных матчах

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский «Амкар» в середине нынешней недели начинает подготовку к предстоящим матчам весенней части чемпионата России по футболу.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Амкар», тренировочные сборы, как и предполагалось, начнутся 12 января в турецком Белеке. Стали известны первые соперники пермяков в предстоящих контрольных матчах: 25 января «Амкар» встретится с клубом «Ботошани», выступающим в первом дивизионе чемпионата Румынии, а 28 января — с лидером чемпионата Македонии ФК «Вардар». В плане у пермяков есть и третья встреча, спарринг-партнёр в которой пока ещё не определён. Кстати, в этом плане был бы очень интересен матч с другим клубом пост-югославского пространства, лидером чемпионата Сербии «Црвеной звездой», который с 2015 года возглавляет экс-тренер «Амкара» Миодраг Божович.

В настоящее время «Амкар» ведёт усиленную селекционную работу и не собирается отступать от выдвинутых ранее принципов по приглашению новых футболистов — это должны быть свободные агенты либо недорогие игроки, представляющие низшие лиги отечественного футбола. Так, по сообщению издания «Спорт-экспресс», на предстоящие сборы в Турцию получил приглашение 23-летний нападающий московского ФК «Солярис» Максим Барсов. В текущем сезоне первенства ПФЛ он провёл 15 матчей, в которых забил семь мячей.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться