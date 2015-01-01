Анатолий Зак обжалует отказ в УДО

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Верховный суд республики Карелия 16 января рассмотрит апелляционную жалобу на постановление об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего владельца сгоревшего в Перми ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака, пишет «РИА Новости».

Напомним, 8 ноября 2016 года Сегежский городской суд Карелии отклонил ходатайство о предоставлении УДО Анатолию Заку.

Анатолий Зак признан виновным в гибели 156 человек на пожаре в ночном клубе в Перми в декабре 2009 года (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и был приговорён к 9 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Сейчас бизнесмен отбывает наказание в исправительной колонии общего режима №7 в карельском городе Сегеж.

«Новый компаньон»