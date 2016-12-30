Дмитрий Микрюков пытается через суд обанкротить арендатора Пушкинской бани

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9 января Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал в картотеке дел иск о банкротстве арендатора Пушкинской бани Валерия Япарова. Иск подан Дмитрием Микрюковым, который, по данным «Нового компаньона», раньше представлял интересы ООО ТД «Молоко» и на этих основаниях требовал долг с предпринимателя.

По словам Валерия Япарова, Дмитрий Микрюков и раньше через суд настаивал на банкротстве. Так, аналогичные иски поступили в пермский арбитраж 4 августа и в конце прошлого года. При этом дело до суда не доходило. Как правило, господин Микрюков отзывал свой же иск ещё до начала судебных заседаний, как это случилось в декабре 2016 года.

Основной причиной банкротства Валерия Япарова являются долги. Так, 4 августа Микрюков в исковом заявлении потребовал выплатить ему 4,5 млн руб., несмотря на то, что просрочка составила лишь 500 тыс. руб.

В этот раз предприниматель намерен заключить мировое соглашение с Дмитрием Микрюковым и договориться о выплате долга.

Напомним, судебные споры о зачёте средств, потраченных арендатором на проведение капремонта, в счёт арендной платы, между департаментом имущественных отношений Перми и предпринимателем Валерием Япаровым начался в 2006 году. В 2009 году суд признал требование о том, чтобы произвести зачёт средств, потраченных на капремонт бани, предпринимателя законными.

Вслед за этим последовал первый иск департамента о расторжении договора купли-продажи. Судья отказала истцу. В августе 2013 года департамент подал аналогичный иск. В марте 2015 года Федеральный арбитражный суд Уральского округа удовлетворил требования департамента и обязал предпринимателя выплатить городской администрации 1,8 млн руб. Предприниматель не согласился с этими требованиями и до сих пор пытается обжаловать решение суда в Верховном суде.

В октябре 2015 года департамент попробовал изъять арендованное имущество и обратился в суд. 19 октября Арбитражный суд Пермского края признал требования городской администрации незаконными.

«Новый компаньон»