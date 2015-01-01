Пермский край получит 38,4 млн руб. на единовременные выплаты врачам

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В 2017 году Федеральный фонд ОМС выделит Прикамью 38,4 млн руб. на реализацию программы «Земский доктор». Так как федеральные деньги выделяются на условиях софинансирования, краевой бюджет добавит ещё 25,5 млн руб. Таким образом, ещё 63 молодых специалиста в этом году получат единовременные выплаты.

В 2016 году по программе «Земский доктор» выплаты получили чуть больше 90 врачей, которые работали в Октябрьском, Кунгурском, Пермском, Еловском, Чусовском, Александровском, Бардымском, Кудымкарском, Юсьвинском районах и др.

Источник — администрация губернатора Пермского края