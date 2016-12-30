«Виват» погасит задолженность перед «Фуд Трейд» до конца марта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

30 декабря 2016 года Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между «Виват-трейд» (торговая сеть насчитывает 93 супермаркета и четыре гипермаркета) и поставщиком товаров ТД «Фуд Трейд». В частности, как сказано в резолютивной части определения, на момент подписания соглашения ООО «Виват-трейд» частично погасило задолженность перед истцом на 30 млн руб.

Также ответчику за нарушение сроков исполнения обязательств по оплате товара была начислена неустойка в размере 1 млн 378 тыс. руб. Общая сумма долга перед ООО «ТД Фуд Трейд», по решению суда, составила 143 млн 124 тыс. руб. и неустойка — 2 млн 280 тыс. руб.

По условиям мирового соглашения, был составлен график погашения долга. 50 млн руб. «Виват-трейд» должен будет выплатить до конца января, ещё столько же до конца февраля и оставшуюся часть до конца марта. Последняя выплата в размере 5 млн 404 тыс. руб. должна поступить на счёт «Фуд Трейд» 30 марта 2017 года.

В случае неисполнения денежных обязательств «Виват-трейду» будет начислена неустойка в размере 13% годовых за каждый день просрочки от просроченной выплаты. Также ответчик может взыскать долг в принудительном порядке.

Напомним, «Фуд Трейд» обратился в суд с иском о взыскании 177 млн 188 тыс. руб. с «Виват-трейд» 19 декабря прошлого года. 20 декабря по делу были приняты обеспечительные меры — наложен арест на денежные средства «Виват-трейд».

«Новый компаньон»