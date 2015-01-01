Пермской акцией «Защитим врача скорой помощи» заинтересовались другие регионы

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Фото: Константин Долгановский

Акция «Защитим врача скорой помощи», проводившаяся в период новогодних и рождественских праздников общественной инициативой «Здравнадзор», получила значительную поддержку и одобрение коллег.

Напомним, безопасные дежурства были организованы на наиболее проблемных и опасных линиях для выездов бригад скорой медицинской помощи. Для чего были привлечены лицензированные специалисты охранных предприятий с выдачей так называемых «тревожных кнопок» и организована круглосуточная работа телефона «горячей линии».

Взаимодействие осуществлялось с представителями подстанций скорой медицинской помощи и экипажами групп быстрого реагирования.

Дмитрий Омутных, организатор акции:

— В акции было задействовано 18 бригад скорой медицинской помощи. Все они получили так называемые «тревожные кнопки» в виде телефонов одноканальной связи, которые были напрямую связаны с экипажами машин групп быстрого реагирования. Также на центральной подстанции скорой медицинской помощи был организован пост круглосуточной охраны на случай обращения граждан с неадекватным поведением. Все участники прошли инструктаж и на случай возникновения любых внештатных ситуаций готовы были принять все необходимые меры для обеспечения безопасной работы коллег на выездах. Появилась заинтересованность проектом и в других регионах страны и готовность присоединиться к подобным акциям, так как вопрос безопасности врачей при выполнении своих профессиональных обязанностей в последнее время приобрёл наибольшую актуальность и не имеет однозначных решений как с организационной, так и с деонтологической точки зрения.

«Новый компаньон»