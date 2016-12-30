Пермяк Евгений Климов вошёл в число лучших по итогам «Турне четырёх трамплинов»

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Евгений Климов после награждения в Инсбруке. Фото berkutschi.com

Завершился один из самых престижных и зрелищных турниров сезона по прыжкам на лыжах с трамплина.

Ведущие «летающие лыжники» мира в течение последней недели соревновались на самых известных трамплинах Германии и Австрии. В «Турне четырёх трамплинах» были задействованы спортивные площадки Оберстдорфа, Гармиш-Партенкирхена, Инсбрука и Бишофсхофена.

Победителем турнира по итогам четырёх прошедших этапов стал поляк Камил Стох (998,7 очка), следом за ним расположился его земляк Пётр Жила (962,5). Польский тандем сумел оттеснить на третью позицию прежнего лидера Даниэля Андре Танде (941,8) из Норвегии.

Настоящей сенсацией стало выступление пермяка Евгения Климова, который сумел занять общее 12-е место, набрав 894,1 балла. Самым удачным стало выступление Евгения на третьем этапе турне в австрийском Инсбруке, где он впервые в своей карьере «чистого» прыгуна сумел подняться на третью ступень пьедестала почёта в турнирах подобного уровня. Напомним, в Оберстдорфе пермяк был 13-м, в Гармиш-Партенкирхене — 18-м, а на последнем этапе в австрийском Бишофсхофене — 16-м.



Напомним, очки, набранные в «Турне четырёх трамплинов» вошли в общий зачёт Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамп637лина. Его по-прежнему возглавляют словенец Домен Превц (646), Даниэль Андре Танде (637) и Камил Стох (633). Евгений Климов поднялся на несколько ступеней вверх и теперь занимает 17-ю позицию (184).