«Амкар» в межсезонье не собирается покупать новых футболистов

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Пермская команда может пополнится лишь футболистами, имеющими статус «свободных агентов».

Пермяки берут курс на приглашение в команду игроков, не выставляемых на трансферный рынок, об этом сообщает агентство «Р-Спорт». Ставка будет делаться на футболистов, не имеющих действующие контракты.

Денис Маслов, исполнительный директор ФК «Амкар»:

— Наша цель — подписать игроков без трансферной стоимости и подготовить их, чтобы потом заработать на их продаже. Тот, кто хочет стать чемпионом, покупает игроков, а тот, кто хочет остаться в премьер-лиге — подписывает свободных агентов.

Слова топ-менеджера поддержал и главный тренер команды Гаджи Гаджиев: «Амкар» никого не покупает. У клуба нет денег на трансферы. Те игроки, которых мы берем, не имеют цены».

Тем не менее, новички на предстоящих сборах в Турции обязательно будут. В клубе намерены подписать контракты с нападающим и центральными защитниками. Что касается вратарской позиции, то в настоящее время «она закрыта хорошо».

Тем временем стало известно, что 27-летний защитник саратовского «Сокола» Игорь Климов получил приглашение на зимние сборы «Амкара». Команда из Саратова занимает16-е место в первенстве ФНЛ. Игорь Климов в нынешнем сезоне провел 20 матчей и забил один мяч.

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