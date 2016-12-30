«Молот-Прикамье» новый год начинает с победного результата

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После небольшого перерыва возобновился регулярный чемпионат ВХЛ. Пермский «Молот-Прикамье» продолжает радовать своих поклонников и «штамповать» очередные победы.

В новом году пермяки начинают игры чемпионата на льду соперников. С 6 по 12 января им предстоит провести четыре матча. Первый из них «Молот-Прикамье» уже сыграл в Ангарске против местного «Ермака». Судьбу поединка решила единственная шайба, заброшенная нападающим пермской команды Анатолием Раенко за 36 секунд до окончания овертайма — 1:0!

Сергей ВОСТРИКОВ, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Была напряженная игра с обоюдными моментами. Я думаю, команды заработали по очку в основное время, справедливо. Мы готовились к этой игре, в овертайме забили гол и добились победы.



Напомним, пермяки под руководством нового тренерского штаба одержали уже шестую победу подряд.

