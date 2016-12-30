В Перми из-за тёплой погоды закрыли ледовый городок

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает администрация Перми, сегодня, 2 января, технической комиссией во время обхода ледового городка было принято решение временно приостановить работу ледового комплекса «Эко-Сад» в связи с плюсовой температурой воздуха, так как плюсовой температурный режим повышает хрупкость льда и делает эксплуатацию ледовых объектов небезопасной.

Ледовый городок в центре Перми закрыли на один день. Но каток будет работать в прежнем режиме.

Напомним, ледовый городок на эспланаде открылся 30 декабря.

Общий объём льда, использованный для строительства зимнего комплекса, составил больше 2 тыс. куб. м. Для художественного украшения комплекса было задействовано свыше 2,5 тыс. м декоративной подсветки.

«Новый компаньон»