В Перми из-за тёплой погоды закрыли ледовый городок
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Как сообщает администрация Перми, сегодня, 2 января, технической комиссией во время обхода ледового городка было принято решение временно приостановить работу ледового комплекса «Эко-Сад» в связи с плюсовой температурой воздуха, так как плюсовой температурный режим повышает хрупкость льда и делает эксплуатацию ледовых объектов небезопасной.
Ледовый городок в центре Перми закрыли на один день. Но каток будет работать в прежнем режиме.
Напомним, ледовый городок на эспланаде открылся 30 декабря.
Общий объём льда, использованный для строительства зимнего комплекса, составил больше 2 тыс. куб. м. Для художественного украшения комплекса было задействовано свыше 2,5 тыс.
«Новый компаньон»
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