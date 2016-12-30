Евгений Климов вновь порадовал стабильным результатом

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Лучшие «летающие лыжники» мира завершили программу второго этапа «Турне четырёх трамплинов» в немецком Гармиш-Партенкирхене.

Пермяк Евгений Климов на этот раз выступил чуть хуже, чем на предыдущем этапе в Оберстдорфе. Тем не менее, он продолжает пополнять свой очковый баланс в общем зачёте Кубка мира.

В Гармише Евгений начал своё выступление не совсем удачно — в квалификационном прыжке он улетел всего на 126,5 метра, что позволило ему занять лишь 32-е место. Однако, это результат позволил ему войти в число спортсменов для участия в основном турнире.

А вот дальнейшие результаты, показанные Евгением, оказались намного лучше. В первой попытке он прыгнул на 132 метра, а во второй — 130 метров. Эти прыжки позволили пермяку занять уже общее 18-е место.

Два других россиянина в Гармиш-Партенкирхене вновь не сумели пробиться в зачётную «тридцатку» и остались без квалификационных баллов — Денис Корнилов остался на 38-м месте, а Дмитрий Васильев — 48-м.

На втором этапе «Турне четырёх трамплинов» победу одержал норвежец Даниэль Андре Танде (138+142), следом за ним расположились поляк Камил Стох (135,5+143) и австриец Стефан Крафт (137+140).

В общем зачёте турнира после двух выступлений на двух трамплинах лидируют Камил Стох (591,2 очка), Стефан Крафт (590,4 очка) и Даниэль Андре Танде (584,6 очков). Евгений Климов занимает 14-ю позицию (528,6 очков).

В общем зачёте Кубка мира Евгений опустился вниз на одну позицию — 21-место (109 очков). Здесь продолжает лидировать словенец Домен Превц (590 очков). От него значительно сократил своё отставание Даниэль Андре Танде (532 очка). Замыкает лидирующую «тройку» Стефан Крафт (491 очко).