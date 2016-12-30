Евгений Климов вновь порадовал стабильным результатом


Павел Шатров корреспондент
Плюсануть
Поделиться

Лучшие «летающие лыжники» мира завершили программу второго этапа «Турне четырёх трамплинов» в немецком Гармиш-Партенкирхене.

Пермяк Евгений Климов на этот раз выступил чуть хуже, чем на предыдущем этапе в Оберстдорфе. Тем не менее, он продолжает пополнять свой очковый баланс в общем зачёте Кубка мира.

В Гармише Евгений начал своё выступление не совсем удачно — в квалификационном прыжке он улетел всего на 126,5 метра, что позволило ему занять лишь 32-е место. Однако, это результат позволил ему войти в число спортсменов для участия в основном турнире.

А вот дальнейшие результаты, показанные Евгением, оказались намного лучше. В первой попытке он прыгнул на 132 метра, а во второй — 130 метров. Эти прыжки позволили пермяку занять уже общее 18-е место.

Два других россиянина в Гармиш-Партенкирхене вновь не сумели пробиться в зачётную «тридцатку» и остались без квалификационных баллов — Денис Корнилов остался на 38-м месте, а Дмитрий Васильев — 48-м.

На втором этапе «Турне четырёх трамплинов» победу одержал норвежец Даниэль Андре Танде (138+142), следом за ним расположились поляк Камил Стох (135,5+143) и австриец Стефан Крафт (137+140).

В общем зачёте турнира после двух выступлений на двух трамплинах лидируют Камил Стох (591,2 очка), Стефан Крафт (590,4 очка) и Даниэль Андре Танде (584,6 очков). Евгений Климов занимает 14-ю позицию (528,6 очков).

В общем зачёте Кубка мира Евгений опустился вниз на одну позицию — 21-место (109 очков). Здесь продолжает лидировать словенец Домен Превц (590 очков). От него значительно сократил своё отставание Даниэль Андре Танде (532 очка). Замыкает лидирующую «тройку» Стефан Крафт (491 очко).

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

турне четырёх трамплинов прыжки с трамплина спорт Евгений Климов кубок мира
Loading...