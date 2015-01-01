Евгений Климов набирает первые очки «Турне четырёх трамплинов»

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Фото berkutschi.com

Пермяк Евгений Климов может с увереностью внести в свой актив выступление на первом этапе одного из самых престижных турниров по прыжкам на лыжах с трамплина Four Hills Tournament.

Первый этап состоялся в немецком Оберстдорфе. На старт вышли 70 «летающих лыжников» из 16 стран мира. После квалификационной попытки Евгений Климов занимал 23-е место, что ему позволило пройти в первый раунд турнира. Здесь пермяку удалось совершить полёт на 132 метра. Разместившись на 10-й позиции он продолжил соревнования уже в числе 30 лучших прыгунов. К сожалению, перед стартом лидирующей «десятки» организаторы этапа решили сократить полосу разгона, что, несомненно, повлияло на дальность прыжка Евгения — 130 метров. Несмотря на полученную компенсацию в несколько баллов пермяка сумели оттеснить несколько соперников. В итоге Евгений Климов занял 13-е место. Тем не менее, показанный результат вселяет определённую уверенность в его дальнейших выступлениях — наш земляк с начала соревновательного сезона стабильно попадает в число 20 лучших «летающих лыжников» на этапах Кубка мира.

В Оберстодорфе победу одержал австриец Стефан Крафт (139+134,5), его земляк Михаэль Хайбек (135+133) остался третьим. «Разбил» дуэт из Австрии поляк Камил Стох (137+135). Провальным стоит признать выступление нынешнего лидера общего зачета Кубка мира Домена Превца из Словении, занявшего лишь 26-ю позицию (124,5+127).



Теперь прыгуны переезжают в соседний Гармиш-Партенкирхен, где 1 января состоится второй этап «Турне четырёх трамплинов».