Пермский перевозчик требует с департамента дорог и транспорта больше 20 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

Накануне Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал исковое заявление к департаменту дорог и транспорта Перми от индивидуального предпринимателя, занимающегося обслуживанием городского маршрута №75, Петра Белозёрова.

Сумма заявленных исковых требований составляет 20 млн 982 тыс. руб.

Как пояснил «Новому компаньону» начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Илья Денисов, перевозчик требует возместить убытки за 2013 год.

Напомним, тогда предприниматель выиграл конкурс на обслуживание маршрута №75 на одних транспортных средствах, а фактически перевозил пассажиров на других. При этом в горадминистрации не поясняют, связан ли нынешний иск с тем, что предприниматель фактически использовал большее количество автобусов, чем было заявлено в договоре на обслуживание.

Тем не менее, Илья Денисов говорит о том, что если в суде выяснится, что предприниматель по собственной инициативе изменил условия перевозки пассажиров в общественном транспорте, из-за чего расходы предпринимателя выросли, то шансов получить компенсацию у него не будет.

По информации «Нового компаньона», ещё шесть перевозчиков имеют такие же претензии к администрации Перми и могут заявить о них в суде.

«Мы каждый год судимся с перевозчиками, — комментирует данную ситуацию Илья Денисов. — В прошлом году нам удалось отстоять больше 1 млрд руб.».

Кстати, Пётр Белозёров уже не впервые пробует через суд взыскать убытки с горадминистрации. Так, ещё один такой иск был заявлен им в конце прошлого года на общую сумму в 131 тыс. 152 руб. Ответчиком в суде выступил департамент финансов администрации Перми. Но уже в ходе рассмотрения дела предприниматель отказался от исковых требований.