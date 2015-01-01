Пермский край получит 150 млн руб. на реабилитацию инвалидов

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Прикамье вошло в число регионов, где пройдёт отработка пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы. В 2017 году Пермский край получит на эти цели из федерального бюджета 150 млн руб.

Субсидии планируется направить на перепрофилирование и оснащение организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, реабилитационным оборудованием и компьютерной техникой. Подходы и методики реабилитации инвалидов, полученные в результате пилотного проекта, впоследствии будут распространены на всю страну и станут обязательными для исполнения в других регионах.

С 2019 года начнется софинансирование региональных программ по реабилитации инвалидов.

Источник — администрация губернатора Пермского края