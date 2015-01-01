«Газпром-Нефть» купит 15 автозаправок в Пермском крае

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ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «Газпром-нефть» о приобретении в собственность 15 автозаправочных станций группы лиц «Феникс петролеум» в Пермском крае.

По словам и.о. руководителя Пермского УФАС России Антона Удальёва, рыночная концентрация автозаправочных станций после сделки не изменится, так как «Газпром-нефть» получит чуть меньше 5% от общего количества автозаправочных станций в регионе.

Источник — Пермское УФАС России