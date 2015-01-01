Прокуратура выявила нарушения в работе краевого минстроя

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Прокуратура края провела проверку исполнения Министерством строительства и ЖКХ Пермского края контрольных полномочий в области долевого строительства и обнаружила ряд просчётов в организации работы министерства.

В частности, ежеквартальные отчёты застройщиков, как правило, изучались министерством через три-пять месяцев после их поступления в ведомство, проверки по фактам несоблюдения застройщиками требований к содержанию ежеквартальной отчётности не проводились.

Кроме того, краевой минстрой не обращался в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, в том числе с исками о взыскании уплаченных по договорам долевого участия денежных средств, неустоек, расторжении договоров долевого участия в строительстве.

Нарушения были допущены и по административным делам.

Так, рассматривались эти дела в течение трёх-девяти месяцев, а постановления направлялись через шесть и более месяцев.

Копии не оплаченных добровольно постановлений о наложении штрафов по делам об административных правонарушениях в службу судебных приставов для принудительного исполнения направлены не были, меры по привлечению виновных лиц в ответственности не приняты, поэтому собираемость штрафов составила менее 50%.

По результатам проверки первый заместитель прокурора края внёс министру строительства и ЖКХ края представление об устранении выявленных нарушений. У

Источник — прокуратура Пермского края