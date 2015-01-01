Сначала заправься, потом плати

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На АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» внедряется прогрессивная услуга постоплаты приобретённого топлива.

Процедура классического посещения АЗС знакома каждому водителю. Подъехав к колонке, он вставляет в бак пистолет, а затем направляется к оператору, чтобы оплатить покупку или внести предоплату. В случае заправки до полного бака всё затягивается ещё на один круг: после налива топлива нужно снова идти к кассе за сдачей и чеком. В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукте» решили в корне изменить классический принцип «утром — деньги, вечером — стулья» и предложили своим клиентам оплачивать бензин и дизельное топливо уже после того, как нефтепродукты окажутся в баке.

Колонки АЗС, на которых действует функция постоплаты (они обозначены специальными штендерами и стикерами зелёного цвета), уже предавторизованы на быстрый налив. Отпуск продукта на них начинается, как только будет снят и включён заправочный пистолет. Таким образом, если клиент желает заправиться по максимуму, он просто вставляет пистолет в заливочную горловину, фиксирует в нажатом положении его рычаг, а затем проходит к кассе. Через считаные секунды, когда бак заполнится и процесс налива будет завершён, оператор назовёт точное количество литров и сумму к оплате.

Когда нужно налить конкретное количество литров или заправиться на определённую сумму, перед снятием пистолета необходимо ввести эту информацию на пульте преднабора, который располагается прямо на колонке.

Ещё проще переадресовать свой заказ одному из заправщиков, которые дежурят у всех колонок с функцией постоплаты. Тогда водителю нужно только расплатиться за покупку, после чего ожидать налива в комфортных условиях торгового зала или кафе АЗС, где всегда есть горячий чай и кофе, прохладительные напитки, сосиски гриль и свежая выпечка.

Ну а если по каким-либо причинам желания не совпали с возможностями и у клиента не хватило средств на оплату, «ЛУКОЙЛ» и здесь идёт навстречу. Достаточно поставить свою подпись под задокументированным обязательством и погасить долг в ближайшие дни без всяких процентов!

Функция постоплаты широко распространена в Европе и ряде регионов России. После определённого тестирования она внедряется и на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Первой ласточкой данного проекта стала пермская АЗС №162, расположенная на ул. Карпинского. Её клиенты оценивают новинку с апреля нынешнего года. Как рассказала менеджер этой станции Елена Волгина, поначалу у водителей было много вопросов, но со временем они настолько привыкли к комфорту, что к ТРК, работающим по постоплате, уже стали выстраиваться очереди. Особенно новая услуга пришлась по душе представительницам слабого пола. Ещё бы, ведь заправщик и с пистолетом сам управится, и фары со стёклами по их просьбе бесплатно протрёт! Выигрывают и другие водители: подсчитано, что при пользовании услугой постоплаты время нахождения на АЗС сокращается на две-три минуты. В бешеном ритме города это немало.

В августе к постоплате подключились ещё две АЗС в Перми, а также три станции в Екатеринбурге. К концу текущего года в четырёх регионах, обслуживаемых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», будет действовать уже более семидесяти городских автозаправок с функцией постоплаты.

Илья Тихомиров, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:

— Мы придаём большое значение этой клиентоориентированной акции. С одной стороны, она позволяет удовлетворить основное, с нашей точки зрения, требование клиента по скорости процесса заправки. С другой — даёт нам возможность увеличить объёмы реализуемого топлива и сопутствующих дорожных товаров. Мы понимаем, что пока не все клиенты АЗС лояльно относятся к заправщикам. Но опыт наших коллег из различных регионов России показывает, что процент людей, отказывающихся от самостоятельного контакта с заправочным пистолетом, неуклонно растёт. Стоит отметить, что заправщики не входят в штат сотрудников автозаправок и эту услугу предоставляет сторонняя сервисная организация. Но даже в этом случае работа помощников находится под жёстким контролем. Ведь на лукойловских АЗС должно быть отличного качества всё: и бензин, и отношение к клиентам.

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