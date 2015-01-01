Виктор Басаргин занял 23 место в Национальном рейтинге губернаторов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал итоговое за 2016 год исследование, посвящённое оценке деятельности глав регионов страны.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин вошёл в первую группу рейтинга, заняв 23 место.

Как отмечают организаторы, результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

«Говоря о тенденциях 2016 года, во-первых, надо заметить, что поменялась система оценки губернаторов. От электоральных результатов она сдвинулась в сторону социально-экономических показателей региона», — комментирует эксперт, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Заочные экспертные опросы проводились с использованием положений методики Уильяма Гордона («Синектики»). Ключевой являлась установка «Синектики» о повышении уровня оценок в случае привлечения в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Таким образом, в «Национальном рейтинге губернаторов» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ.

Источник — администрация губернатора Пермского края