Чтение на каждый день Архив города Перми представил общественности календарь-справочник на 2017 год

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Календарь-справочник с поэтичным названием «В руках у нас частица времени» — уже шестое подобное издание, предпринятое силами архива. Как всегда, проектом рулит энтузиаст Ольга Мельчакова, и год от года издание совершенствуется. По мнению Виктора Новокрещенных, недавно занявшего должность директора архива, справочник получился очень сбалансированный по тематике.

Главные даты предстоящего года — это 100-летие Октябрьской революции и 80-летие Большого террора. Даты сложные, невесёлые, но архив нашёл достойный способ рассказать о них, пригласив к сотрудничеству виднейших историков, специалистов по ХХ веку. Так, очерк о 1917 годе в Перми написал Леонид Обухов, наполнив текст множеством интересных подробностей из жизни города, а о 1937 годе — Андрей Зиновьев, который свой материал полностью построил на статьях пермских газет того времени.

Много статей посвящены юбилеям районов, предприятий, учреждений города и даже отдельным зданиям.

Так, справочник отдельными статьями отмечает 90-летие театра драмы (в момент основания — Театр рабочей молодёжи, сейчас — Театр-Театр), 50-летие коммунального моста, 120-летие дома Грибушина, 60-летие завода «Камкабель»… Юбилеи будут и у многих видных пермяков. На презентации особо отметили учёных: 135-летие со дня рождения академика Бориса Грекова, 85-летие Леона Кашихина — одного из основателей архивного дела в Перми, юбилеи искусствоведа Ольги Власовой и лингвиста Елены Поляковой.

Поскольку следующий год объявлен в России Годом экологии, составители справочника особое внимание обратили на даты, связанные с лесоводством, озеленением и созданием экологических троп.

Впервые в истории публикации календарей-справочников презентация книги прошла накануне Нового года, а не, например, в марте. Это, можно сказать, настоящая безупречность — обычно печать справочника затягивалась. Недаром Виктор Новокрещенных вспомнил пословицу про ложку к обеду! Теперь можно прямо с 1 января каждый день начинать с ознакомления с важными датами.

Всё же некоторые замечания, которые высказывались по отношению к книге в предыдущие годы, придётся повторить. Так, далеко не все статьи снабжены подзаголовками вроде «К 100-летию такого-то…». Иногда даже внимательное чтение статьи так и не открывает тайну: сколько же лет исполняется уважаемому юбиляру?

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