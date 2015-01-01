Промышленный фармацевтический кластер Прикамья получил федеральный статус

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подписал приказ, подтверждающий соответствие промышленного «Фармацевтического кластера» Пермского края требованиям Минпромторга России. Кластер был включён в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций и стал первым промышленным кластером, созданным на территории региона и поддержанным минпромторгом.

Напомним, в кластер было включено 18 организаций-участников. 10 из них производят промышленную продукцию. Помимо них, в кластер входят четыре вуза, в том числе классический и политехнический университеты, медицинский университет и фармацевтическая академия. Якорными предприятиями кластера стали ЗАО «Медисорб» и ООО «Пермская химическая компания». В результате кооперации в регионе планируется создать производство более 15 наименований лекарственных средств и фармацевтических субстанций, входящих в число важнейших и жизненно необходимых, и импортируемых из-за рубежа. Общая сумма инвестиций составит порядка 100 млн руб. Реализация проекта предполагает создание 40 высокопроизводительных рабочих мест на ЗАО «Медисорб».

Некоторые предприятия фармацевтического кластера уже получили финансовую поддержку.

Так, «Медисорб» 14 декабря 2016 года получил займ из регионального фонда развития промышленности в размере 29 млн руб. под 5% годовых на создание высокотехнологичного импортозамещающего фармацевтического производства ингаляционного анестетика «Севофлуран МС», включенного в утверждённый перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории страны.

Ранее инвестиционные проекты ЗАО «Медисорб» и ООО «Пермская химическая компания» вошли в перечень комплексных инвестиционных проектов в гражданской промышленности РФ. В первом полугодии ЗАО «Медисорб» получило 15 млн руб. из федерального бюджета на уплату процентов по кредитам, а ООО «Пермская химическая компания» — 5 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края