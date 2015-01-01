В Перми уничтожили 1,5 тонны груш

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В ходе совместного рейда пермской таможни, транспортной полиции и Россельхознадзора на рынке в микрорайоне Заостровка было изъято более 1,5 тонн незаконно ввезённых груш, которые затем были уничтожили на полигоне «Софроны».

Груши были обнаружены у одного из индивидуальных предпринимателей. Они были упакованы в 128 коробок с ярлыками, на которых было указано, что они привезены из Польши. Cанкционный товар был изъят и уничтожен.

Напомним, 22 июня 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», согласно которому в Россию запрещён ввоз сыров, фруктов и овощей, орехов, молочной продукции, свежего мяса и колбасы, рыбы и иных продуктов, из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Россельхознадзор соощил, что с августа 2015 года в России было уничтожено 8 тыс. 546 тонн санкционных продуктов.