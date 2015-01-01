Новый год в филармонии

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Пермская краевая филармония приглашает слушателей вместе отметить Новый и Старый Новый год, а также праздник Светлого Рождества Христова.

29 декабря слушателей филармонии ждёт атмосфера подлинного европейского Рождества под волшебные звуки органа. Павао Машич — главный органист католической приходской церкви Святого Марка в Загребе, лауреат первых премий на международных органных конкурсах, отмечен у себя на родине как лучший молодой музыкант. В фестивальной программе «Звуки рождества» наряду с сочинениями известных европейских композиторов: немца Иоганна Себастьяна Баха, француза Марселя Дюпре, англичанина Альфреда Холлинса, итальянца Джованни Моранди — прозвучит музыка редко исполняемых в России хорватских композиторов.

Вас ждёт атмосфера подлинного европейского Рождества под волшебные звуки органа!

30 декабря в 19.00 в Органный концертный зал на премьеру концертной программы «Предкарнавальная ночь» приглашает ансамбль солистов «Квартет Каравай (художественный руководитель — заслуженный артист России Олег Згогурин). А помогать им будут лауреат Всероссийского и Международного конкурсов Владимир Чадов, тенор Владимир Яковлев, ударные, заслуженная артистка России Ирина Шишенина, художественное слово, вокал, Дмитрий Юрков, художественное слово, вокал. Сценарист и режиссёр — Ксения Жаркова. В программе прозвучат популярные мелодии, музыка кино

Популярная музыка из кинофильмов прозвучит и 31 декабря в 18.00 в Органном концертном зале. В рамках абонемента «Киномузыка» будет представлена концертная программа «Новогодняя киномания» ансамбля солистов «Хорус-квартет» (художественный руководитель — Александр Рогожкин). В концерте принимает участие хореографическая студия «Вдохновение» гимназии им. С. П. Дягилева (художественный руководитель — Надежда Брагинская).

5 января в 15.00 в рамках абонемента «Музыкальные путешествия» вновь выступит ансамбль солистов «Хорус-квартет». Концертная программа «Новогоднее кругосветное путешествие» подарит встречу с музыкой народов мира, новогодним попурри, популярными песнями из советских кинофильмов

6 января возобновит работу III Международный Рождественский фестиваль. Концертная программа «Мой голос для тебя» предназначен для истинных ценителей оперы, вокального и фортепианного искусства. На сцене Органного концертного зала выступят музыканты, получившие международное признание: лауреат I премии XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, солистка всемирно известного Мариинского театра Юлия Маточкина (меццо-сопрано) и заслуженный артист Республики Северная Осетия—Алания, дипломант международных конкурсов Анатолий Кузнецов (фортепиано). Прозвучат арии из опер, романсы Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова и других композиторов.

Ещё одна звезда в плеяде фестиваля Тьерри Эскеш — всемирно признанный композитор, блестящий органист и импровизатор. Его концерты — всегда событие (8 января)! С 1997 года он — штатный органист Парижской церкви Сент-Этьен-дю-Мон, сменив на этом посту Мориса Дюрюфле. Тьерри Эскеш является автором более ста сочинений. В концертной программе Рождественского фестиваля «Орган по-французски», наряду с сочинениями И.-С. Баха, С. Франка, М. Дюрюфле, Э. Элгара, прозвучат сочинения для органа самого Эскеша.

В прошлом, 80-ом сезоне Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии под управлением народного артист РФ Владислава Новика отметил 40-летний юбилей. На Рождественском фестивале 9 января хор представит программу «Святая радость», где прозвучат произведения и песнопения русской православной церкви, колядки и оригинальные, сочинения русских композиторов.

10 января пермяки впервые смогут услышать творчество мужского ансамбля Храма Василия Блаженного «Дорос»». Ансамбль «Дорос» (греч.- «дорон»,- духовный дар) основан в 2002 году Константином Сенченко, с целью пропаганды и сохранения традиций церковного и народного пения в лучших академических традициях русской хоровой школы через концертную и просветительскую деятельность.

С момента создания ансамбля деятельность этого коллектива ценит и поддерживает Государственный исторический музей г. Москва. Вначале основным местом для ежедневных выступлений стал Новодевичий монастырь, а позже «Дорос» перенёс их в другой филиал этого музея — древнейший духовный памятник архитектуры — Покровский собор на Красной площади (Собор Василия Блаженного).

Просветительская деятельность коллектива выходит далеко за пределы нашей страны: «Дорос» выступил сотнями концертов в Европе, в том числе неоднократно и в Греции.

Завершает фестиваль 16 января Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» под управлением народной артистки РФ Светланы Безродной — уникальный женский оркестр, который работает в жанре «кроссовер». Это — синтез классической, лёгкой танцевальной музыки, джаза, оперетты, массовой песни. Коллектив пользуется огромной популярностью. Его выступления неизменно сопровождают успех и несмолкаемые аплодисменты. С Новым и Старым Новым годом пермскую публику поздравят Светлана Безродная, её скрипка, оркестр и солист оркестра — обладатель неповторимого мягкого баритона Сергей Полянский.

Пресс-служба Пермской краевой филармонии