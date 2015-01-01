«Галерея туфельки» к новому году открыла выставку «Забавы Снежной королевы» Коллекционеры представили свои «стеклянные зверинцы»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Одиннадцать увлечённых коллекционеров и мастер Тамара Романова представили на всеобщее обозрение свои «стеклянные зверинцы»: здесь совы, лошади, кошки, рыбы, коровы и жирафы; петушки — как символ года, но особенно хороши крысы. Выставка будет работать больше месяца.

Во вступительном слове хозяйка галереи Оксана Перевощикова рассказала, что выбрала из всех новогодних сказок «Снежную королеву» как лейтмотив выставки не только потому, что на «Золушке» и «Щелкунчике» давно и плотно «катаются» другие, но из-за того, что лёд и стекло так похожи друг на друга! Хотя, казалось бы, ничего общего — обманчивое внешнее сходство да хрупкость…

Открытие выставки получилось скромнее, чем задумывалось: начало недели в российском контексте было совсем не праздничным, потому пришлось обойтись без бала с музыкой — скромной презентацией с чаепитием. Что, впрочем, ничуть не умаляет достоинств самой экспозиции, трогательной и выразительной. Стекло — удивительный материал. Многогранность его природы, тяготение не только к текучести, но и к характерности, эксцентрике, игре воплотились в коллекциях условного «стеклянного зверинца».

Елена Максимова из Соликамска 20 лет собирает мышей и насобирала стаю в 300 экспонатов. Честно говоря, мыши и крысы в стекле просто блещут, затмевая всю прочую фауну. Даже стеклянные котики проигрывают крысам в обаянии. Котики, как мы знаем из соцсетей, — жидкость, им негоже твердеть. А вот крысиный темперамент и озорство в нервных линиях, вздёрнутых носиках и усиках, вытянутых фигурках стекло подаёт с особым блеском. Самый маленький экспонат коллекции — мышонок величиной в один сантиметр. На роль секс-символа явно претендует мышка из молочно-белого стекла, совсем крохотная, зато в самой соблазнительной, игривой позе, да ещё с сердечком на бедре.

Из большого собрания сов краеведа и экскурсовода Миланы Фёдоровой на выставке красовалась одна-единственная… В девятом классе умной девочке подарили символ мудрости за победу в олимпиаде по биологии, и это стало нешуточным увлечением: сов теперь 300.

Нина Мартынова увлечена рыбами. Тут стоит оговориться, что хозяева коллекций собирают своих зверушек в самых разных материалах, но для этой экспозиции отобрали только стеклянных. Нина Мартынова сразу и честно призналась, что рыб выбрала по незатейливому зодиакальному принципу — сама она Рыба. Ещё призналась, что коллекционирование сродни помешательству:

«Я живу в окружении рыб, они повсюду — на скатертях, занавесках, на посуде, на постели… Знакомые говорят, что это ненормально — жить как в музее. Остановиться, однако, невозможно. Если увижу интересную рыбу где-то, а денег нет — договариваюсь, чтобы оставили, бегу занимать деньги…».

Хозяйка коллекции поделилась нехитрой бытовой магией стекла: хотите кристальных, незамутнённых отношений — ешьте из стеклянной посуды. Ну, хоть по праздникам.

Красовались на выставке и лошади, милейшие таксы, улитки, коровы, ёжики…

Откуда берутся все эти сокровища? Собиратели покупают их по всей стране, в разных странах мира — в магазинчиках, сувенирных и антикварных лавочках. Кому-то привозят подарки из путешествий. В этом смысле коллекционеры — самая приятная публика: точно знаешь, чем можно порадовать друга-собирателя.

Но главным украшением выставки стали авторские работы мастера из Кунгура Тамары Романовой. Целая обойма зверушек — символов года, буквально весь восточный зодиак. Уже сделаны живописные петушки… Скульптуры Тамары Романовой яркие, выразительные, ни на что не похожие — ей удалось найти совершенно неповторимый авторский почерк. Мастеру уже 74 года, а её увлечению 40 лет. Она давно научилась чувствовать свой материал:

«Надо понять во время работы, чего ты хочешь от стекла, и чего хочет оно от тебя».

Уникальность стеклянной миниатюры заключается в том, что это — скульптура, но здесь совсем иной масштаб и характер работы. Нужно успеть создать яркий образ за очень короткое время.

Выставка в «Галерее туфельки» именно этим и подкупает — яркостью образов. Работать она будет до 31 января, и, если вам покажется, что дух новогоднего праздника вас оставил, — зайдите на выставку, верните праздничное настроение.