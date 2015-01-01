Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 30 декабря

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«Кино под бой курантов». Пермяки и гости города, решившие отпраздновать встречу Нового года городской на эспланаде, смогут окунуться в атмосферу любимых советских фильмов в программе «Ирония кино, или Однажды ночью». Впервые Ледовый городок предоставит возможность окунуться в виртуальный и реальный мир с помощью экрана «Дополненная реальность».

«Здесь каждый ребёнок — победитель». В Перми прошёл первый фестиваль спорта и здоровья «Крылья ангела».

«Дуть на воду». Кто следит за пожарной безопасностью в бассейнах и других спортивных объектах Перми?

«Игры с огнём». Специалисты пожарной службы напоминают о правилах использования пиротехники.

«Пермские просторы». В городской думе открылась персональная выставка Сергея Подреза.

«Ещё раз про любовь». Пермяки получили возможность прикоснуться к частице времени своего любимого города.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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