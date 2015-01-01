Декабрьские морозы не испугали связистов

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Инфраструктура «МегаФона» выдержала аномальные 40-градусные морозы. Самым холодным днём стала среда, 21 декабря, когда столбик термометра во многих регионах Большого Урала опустился до -42 градусов. За неделю зимней стужи оператору удалось сохранить качество связи и возможность пользоваться мобильным интернетом с уровнем доступности на 99,9%, что выше нормы, установленной Роскомнадзором (95%).

Антон Щербаков, директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале:-

— Несмотря на суровый температурный режим, наши абоненты всегда оставались на связи благодаря простым правилам: своевременное проведение плановых ремонтных работ, модификация и расширение сети в летний период. В текущем году количество таких работ увеличилось в полтора раза. На территории области мы регулярно проводим проверку электропитания, замену аккумуляторов, обновляем программное обеспечение на базовых станциях и т.д. Это позволяет нашим абонентам круглосуточно получать услуги самого высокого качества.

Согласно статистике связистов, аномальные морозы — не самые частые виновники сбоев на сети. Популярной причиной инцидентов остаются внешние вмешательства. Такие как обрывы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в период проведения строительных работ сторонних компаний, массовое отключение электричества. Ситуация становится напряжённой и в другие времена года. Например, весной, когда начинаются грозы или наводнения, а также поздней осенью, когда проходят ледяные дожди. Летом частая причина — перегрев оборудования.

В 2016 году техническая служба оператора стала в два раза быстрее реагировать и устранять последствия погодных катаклизмов или программных сбоев. Новый подход позволяет абонентам оставаться на связи 24 часа в сутки без потери качества связи.

Работу сети Уральского филиала «МегаФона» фиксирует крупнейший в мире Единый центр управления сети, расположенный в Санкт-Петербурге. Главное его преимущество в том, что инженеры, которые фиксируют неполадки сети, могут не только наблюдать, но и в режиме реального времени устранять их. Например, сотрудники могут перенаправить трафик в обход повреждённой оптической линии, диагностировать снижение скорости доступа в интернет на определённых участках и устранить её. Всё это позволяет связистам своевременно реагировать на внештатные ситуации и улучшать качество работы сети.

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 млн 200 тыс. абонентов.

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