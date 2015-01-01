Данило Анджушич признан MVP Единой лиги ВТБ

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В атаке Данило Анджушич. Фото vtb-league.com

Защитник пермской «Пармы» Данило Анджушич будет носить титул лучшего игрока Единой лиги ВТБ как минимум до конца 2016 года.

В штаб-квартире портала eurobasket.com подвели итоги 13-й игровой недели в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — MVP турнира был признан Данило Анджушич.

В eurobasket.com признают, несмотря на то, что «Парма» занимает последнее место в лиге и пока не одержала ни одной победы в 11 проведённых матчах, в её рядах находится игрок с впечатляющей статистикой. Именно таковым и является Данило Анджушич. В своём последнем матче против казанского БК УНИКС сербский легионер набрал 40 очков и показал достойный процент попаданий двух- и трёхочковых бросков, соответственно 70% и 86,6%. Помимо этого, в настоящий момент Анджушич занимает четвёртое место в списке лучших снайперов Единой лиги ВТБ (в среднем 18,9 бросков за игру) и восьмое место по эффективности.

На втором и третьем местах списка Week award for round 13 расположились игроки БК УНИКС Орландо Джонсон и Хоакин Колом.

В число лучших игроков прошедшей недели ворвался ещё один пермяк, центровой «Пармы» Александр Винник, который был поставлен на четвёртое место.

Что интересно, на этот раз в TOP-10 нет ни одного игрока лидера чемпионата, столичного ЦСКА.